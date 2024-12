Polizei Mettmann

POL-ME: Kollision im Gegenverkehr - zwei Personen verletzt - Erkrath - 2412026

Mettmann (ots)

In Erkrath fuhr eine 63-Jährige am Donnerstag, 5. Dezember 2024, in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Wagen eines 71-Jährigen zusammen. Beide Personen trugen Verletzungen davon. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Das ist der Stand der Unfallermittlungen:

Nach aktuellen Kenntnissen war die 63 Jahre alte Haanerin um etwa 13 Uhr mit ihrem Peugeot 208 C auf der Millrather Straße in Haan in Richtung Erkrath unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe des Übergangs in die Gruitener Straße auf Erkrather Stadtgebiet kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit dem Mercedes-Benz B 200 eines 71-jährigen Mannes aus Wuppertal.

Im Zuge des Zusammenstoßes erlitten sowohl die Haanerin als auch der Wuppertaler Verletzungen. An der Unfallstelle erschienen daraufhin Rettungskräfte, die die 63-Jährige schwerverletzt in ein Krankenhaus brachten. Der 71-Jährige wurde von den Einsatzkräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Bei der Inaugenscheinnahme der beiden beteiligten Autos wiesen diese starke Beschädigungen auf. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.

