Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf Paktebotin - die Polizei ermittelt - Velbert - 2412027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 5. Dezember 2024, versuchte ein Unbekannter eine 34-jährige Paketbotin in Velbert-Tönisheide zu berauben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:50 Uhr beabsichtigte eine 34-Jährige, Pakete an einem Wohnhaus gegenüber der evangelischen Kirche an der Kuhlendahler Straße zuzustellen. Nach eigenen Angaben habe sich ihr plötzlich ein Mann in den Weg gestellt und die auf der Sackkarre gestapelten Pakete zu Fall gebracht. Es soll zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Folge die 34-Jährige zu Boden fiel und leicht verletzt wurde.

Die Zustellerin floh anschließend zu ihrem Postfahrzeug und wartete dort. Der Mann entfernte sich, ohne ein Paket zu stehlen, zu Fuß über die Kuhlendahler Straße.

Erst später alarmierte die 34-Jährige die Polizei und beschrieb den Täter folgendermaßen:

- circa 45 Jahre alt - circa 180-185 cm groß - hagere Statur - dunkel bekleidet mit einer dunklen Wollmütze

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell