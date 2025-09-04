Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Ausgelöste Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen, Reichenau-Mittelzell, 04.09.2025

Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete des Landkreises auf der Insel Reichenau waren am Donnerstagmorgen, 04.09.2025, mit Kochen beschäftigt. Der Topf auf dem Herd wurde dabei jedoch nicht direkt überwacht. Als der Garprozess des Essens im Topf überschritten war, brannte das Essen an und es kam zu einer Rauchentwicklung. Die Brandmeldeanlage (BMA) wurde ausgelöst und die Feuerwehr gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 09:34 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte bei der Erkundung kein schädigendes Ereignis mehr festgestellt werden. Die Bewohner hatten schon selbst gelöscht, indem sie den Topf aus dem Fenster geworfen hatten. Es waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich, die BMA wurde zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben.

Unter Leitung von Zugführer Johannes Deggelmann waren 19 Feuerwehr-Einsatzkräfte im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Da die Gemeinschaftsunterkunft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehauses liegt und fußläufig erreichbar ist, kamen keine Fahrzeuge zum Einsatz. Mit vor Ort waren auch Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz, Posten Allensbach.

Einsatzende war um 09:55 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir jeweils an die Pressestelle des PP Konstanz

