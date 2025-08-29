Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Sportboot droht zu sinken, Reichenau-Mittelzell, 29.08.2025

Reichenau (ots)

Am Freitagmorgen, 29.08.2025, wurde an einem Steg im Reichenauer Yachthafen ein mit Wasser vollgelaufenes Sportboot entdeckt, die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Um 10:40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau durch die Integrierte Leitstelle Konstanz zur techn. Hilfeleistung per Meldeempfänger alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Sportboot nur noch wenig Freibord und es drohte zu sinken. Die Feuerwehr setzte zwei Tauchpumpen ein, um das Boot auszupumpen. Da keinerlei Betriebsstoffe im Wasser festzustellen waren, wurde es direkt in den See gepumpt. In Absprache mit dem Leiter der Ölwehr Bodensee konnte auf den Einsatz der Ölwehr verzichtet werden.

Unter Leitung von Stellv. Kommandant Marcus Deggelmann waren 2 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Gerätewagen Transport und zwei Tauchpumpen im Einsatz.

Einsatzende war um 11:50 Uhr.

