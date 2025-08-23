Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Starkregen fordert Reichenauer Feuerwehr, 21.08.2025, Reichenau, Insel-Ortsteile

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Reichenau (ots)

Nach dem Starkregenereignis im Landkreis Konstanz am Donnerstag, 21.08.2025, war auch die Reichenauer Feuerwehr stark gefordert. Betroffen waren nur die Insel-Ortsteile, Oberzell, Mittelzell und Niederzell.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau das erste Mal um 12:18 Uhr wegen steigendem Wasserstand auf dem Campingplatz Sandseele. Im weiteren Verlauf des Tages kam es bis in die Nachtstunden bzw. frühen Morgenstunden zu weiteren Alarmierungen wegen mit Wasser vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen. Außerdem gab es durch die großen Wassermengen ein Problem beim Abwasserpumpwerk Melcherleshorn. Hier unterstützte zusätzlich das THW mit Pumpen und Personal. In Summe waren 30 unwetterbedingte Einsätze bis Freitagmorgen zu bewältigen.

Unter der Einsatzleitung von Kommandant Alexander Peters waren 32 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6, dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug mit Anhänger, dem Gerätwagen Transport (GW-T) und dem Mannschaftstransportwagen und zusätzlich Kräfte und Fahrzeuge mit Pumpen des THW Ortsverband Konstanz im Einsatz. Mit vor Ort war zeitweise der Stellv. Kreisbrandmeister Hans-Jürgen Oexl. Gestern Nachmittag war auch Hauptamtsleiter Mario Streib im Gerätehaus vor Ort. Er unterstützte bei der Organisation von einem Bauhof-Fahrzeug, Verpflegung der Einsatzkräfte und vieles mehr.

Einsatzende war erst am Freitagmorgen, 22.08.2025, gegen 10:30 Uhr.

Während den Aufrüst- und Reinigungs-Arbeiten am Freitag wurden im Laufe des Tages weitere kleine Einsätze gemeldet. Die Feuerwehr war bis Freitagnachmittag noch bis gegen 16:00 Uhr damit beschäftigt.

Am Samstag gab es noch jede Menge Arbeit beim Säubern von Einsatzmitteln und Waschen der Einsatzkleidung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell