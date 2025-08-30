Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Menschenrettung aus dem 2. Obergeschoß, Reichenau-Lindenbühl, 30.08.2025

Reichenau (ots)

Am Samstagnachmittag, 30.08.2025, ereignete sich in einem Wohnhaus im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl ein Unfall. Da eine schonende Rettung des Patienten über das Treppenhaus aus dem 2. Obergeschoß schwierig war, rief der Rettungsdienst die Feuerwehr zu Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 16:12 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes per Meldeempfänger. Die Feuerwehr Konstanz wurde zeitgleich zur Unterstützung mit der Drehleiter mit hinzu alarmiert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, konnte die verletzte Person mit Unterstützung der Feuerwehr Mittels Spineboard durch das enge Treppenhaus gebracht werden. Der Rettungsdienst mit Notarzt übernahm dann die weitere Versorgung des Patienten.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Marcus Deggelmann waren insgesamt 12 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Reichenau mit dem Löschfahrzeug LF 10 und die Feuerwehr Konstanz war mit der Drehleiter DLK 23-12 im Einsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst mit Notarzt.

Einsatzende war um 17:01 Uhr.

