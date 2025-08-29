Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Verletzte Person aus Obergeschoß gerettet, Reichenau-Lindenbühl, 29.08.2025

Reichenau (ots)

Der Rettungsdienst wurde am Freitagmittag, 29.08.2025, zu einem Patienten in den Ortsteil Reichenau-Lindenbühl gerufen. Da eine schonende Rettung aus dem Obergeschoß über das Treppenhaus nicht möglich war, wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Um 13:17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau durch die Integrierte Leitstelle Konstanz zur Unterstützung des Rettungsdienstes per Meldeempfänger alarmiert. Zeitgleich wurde zusätzlich die Feuerwehr Konstanz zur Unterstützung mit der Drehleiter alarmiert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde die verletzte männliche Person durch die Feuerwehr über die Drehleiter aus dem Fenster des Dachgeschosses gerettet und an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Unter Leitung von Kommandant Alexander Peters waren insgesamt 11 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Reichenau mit dem Löschfahrzeug LF 10 und die Feuerwehr Konstanz war mit der Drehleiter DLK 23-12 mit zwei Kräften im Einsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz.

Einsatzende war um 14:02 Uhr.

