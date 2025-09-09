Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tag der Zivilcourage am 19. September 2025 - Gemeinsam Haltung zeigen

Schifferstadt (ots)

Manch einer kennt ungute Situationen, in die er gerne eingreifen möchte. Aber dann fehlt der Mut, die richtigen Worte und Ideen, was zu tun ist, um Menschen beizustehen, die eigentlich unsere Unterstützung brauchen.

Zum bundesweiten Tag der Zivilcourage am 19.09.2025 wird es in Schifferstadt auf dem Wochenmarkt bereits am Freitag (12.09.2025, von 9 - 12:30 Uhr), einen Info-Stand geben. Neben den Sicherheitsberatern und Beraterinnen für Senioren und der Polizei, wird auch Zivilcourage Trainerin Andrea Barie dabei sein.

Kommen Sie mit uns darüber ins Gespräch. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. www.bundesnetzwerk-zivilcourage.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell