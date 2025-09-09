PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tag der Zivilcourage am 19. September 2025 - Gemeinsam Haltung zeigen

Schifferstadt (ots)

Manch einer kennt ungute Situationen, in die er gerne eingreifen möchte. Aber dann fehlt der Mut, die richtigen Worte und Ideen, was zu tun ist, um Menschen beizustehen, die eigentlich unsere Unterstützung brauchen.

Zum bundesweiten Tag der Zivilcourage am 19.09.2025 wird es in Schifferstadt auf dem Wochenmarkt bereits am Freitag (12.09.2025, von 9 - 12:30 Uhr), einen Info-Stand geben. Neben den Sicherheitsberatern und Beraterinnen für Senioren und der Polizei, wird auch Zivilcourage Trainerin Andrea Barie dabei sein.

Kommen Sie mit uns darüber ins Gespräch. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. www.bundesnetzwerk-zivilcourage.de

Bleiben Sie immer informiert! Abonnieren Sie den WhatsApp Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn und erhalten Sie aktuelle Polizeimeldungen aus der Vorder- und Südpfalz.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

