Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (08.09.2025, gegen 17 Uhr), entwendeten bislang Unbekannte mehrere Schmuckgegenstände aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße (nahe Blöcklinstraße). Die Unbekannten gelangten durch eine angelehnte Haustür in die Wohnung.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell