PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (08.09.2025, gegen 17 Uhr), entwendeten bislang Unbekannte mehrere Schmuckgegenstände aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße (nahe Blöcklinstraße). Die Unbekannten gelangten durch eine angelehnte Haustür in die Wohnung.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:15

    POL-PPRP: Tag der Zivilcourage am 19. September 2025 - Gemeinsam Haltung zeigen

    Schifferstadt (ots) - Manch einer kennt ungute Situationen, in die er gerne eingreifen möchte. Aber dann fehlt der Mut, die richtigen Worte und Ideen, was zu tun ist, um Menschen beizustehen, die eigentlich unsere Unterstützung brauchen. Zum bundesweiten Tag der Zivilcourage am 19.09.2025 wird es in Schifferstadt auf dem Wochenmarkt bereits am Freitag (12.09.2025, ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:13

    POL-PPRP: Auto fährt Fußgängerin an

    Ludwigshafen (ots) - Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) fuhr gegen 18:30 Uhr an der Industriestraße, Ecke Sternstraße ein Autofahrer eine Fußgängerin beim Überqueren einer Ampel an. Beim Abbiegen kollidierte der 46-Jährige mit der Passantin, die die Kreuzung bei Grün überquerte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 82-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:36

    POL-PPRP: Fußgängerin angefahren - Nachtragsmeldung: 81-Jährige verstorben

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.09.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6111567 Nachdem am Donnerstag (04.09.2025) eine 81-Jährige nach einem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, stellten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren