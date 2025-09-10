PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.09.2025), gegen 14:25 Uhr, stahl eine Unbekannte die Geldbörse eines Seniors im Einkaufszentrum in der Pfingstweide. Der Mann ging mit seinem Rollator in Richtung des Kiosks, als die Frau ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche nahm und wegging.

Die Frau wird als schlank beschrieben. Sie hatte blondes Haar und war mit einer beigefarbenen Hose und einem beigefarbenen Oberteil bekleidet. Sie war in Begleitung einer weiteren Frau, welche etwas kräftiger, mit blauer Hose und schwarzen Jacke bekleidet war. Die Begleitung trug ein schwarzes Kopftuch.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Täterin geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

   - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in 
     verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am 
     Körper.
   -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   -Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:19

    POL-PPRP: Vorsicht Betrug - Falsches Inkassoschreiben

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (08.09.2025), zeigte eine 72-Jährige einen Inkasso-Betrug bei der Polizei an. Vor etwa einem Jahr hatte sie eine Zahlungsaufforderung von über EUR400 Euro erhalten, da sie angeblich einen Internetvertrag abgeschlossen hatte. Die Seniorin ignorierte das Schreiben, bis sie vor ein paar Wochen eine Zahlungsaufforderung mit Androhung eines Inkassounternehmens erhielt und dieser aus Angst ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:19

    POL-PPRP: Wohnungsdiebstahl

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (08.09.2025, gegen 17 Uhr), entwendeten bislang Unbekannte mehrere Schmuckgegenstände aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße (nahe Blöcklinstraße). Die Unbekannten gelangten durch eine angelehnte Haustür in die Wohnung. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:15

    POL-PPRP: Tag der Zivilcourage am 19. September 2025 - Gemeinsam Haltung zeigen

    Schifferstadt (ots) - Manch einer kennt ungute Situationen, in die er gerne eingreifen möchte. Aber dann fehlt der Mut, die richtigen Worte und Ideen, was zu tun ist, um Menschen beizustehen, die eigentlich unsere Unterstützung brauchen. Zum bundesweiten Tag der Zivilcourage am 19.09.2025 wird es in Schifferstadt auf dem Wochenmarkt bereits am Freitag (12.09.2025, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren