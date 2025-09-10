Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.09.2025), gegen 14:25 Uhr, stahl eine Unbekannte die Geldbörse eines Seniors im Einkaufszentrum in der Pfingstweide. Der Mann ging mit seinem Rollator in Richtung des Kiosks, als die Frau ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche nahm und wegging.

Die Frau wird als schlank beschrieben. Sie hatte blondes Haar und war mit einer beigefarbenen Hose und einem beigefarbenen Oberteil bekleidet. Sie war in Begleitung einer weiteren Frau, welche etwas kräftiger, mit blauer Hose und schwarzen Jacke bekleidet war. Die Begleitung trug ein schwarzes Kopftuch.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Täterin geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell