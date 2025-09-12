PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstagabend (11.09.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße (Ecke Bismarckstraße) ein und entwendeten verschiedene Parfüms sowie elektronische Geräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.700 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
