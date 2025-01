FW-EN: Verkehrsunfall auf der B483 in Schwelm

Schwelm (ots) - Am Sonntagmorgen (22.12.2024) wurde die Feuerwehr um 09:01 Uh zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Wilhelmstr. alarmiert. Dort konnten die eintreffenden Einsatzkräfte aber schnell Entwarnung geben. Das Geräusch kam nicht von einem Rauchmelder, sondern von einem Wecker auf dem Wohnzimmertisch. Aus diesem wurden die Batterien entfernt und die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben. Feuerwehr und ...

mehr