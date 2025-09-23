Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Korrektur: Zeugen zu Unfall gesucht - 10-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Kehrmaschine schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße kam es am Montagnachmittag (22.09.2025) gegen 16.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus Leopoldshöhe fuhr mit seiner Kehrmaschine plus Anhänger in Richtung Lemgoer Straße. Ein 10-jähriger Radfahrer war zeitgleich auf dem Fahrradstreifen in dieselbe Richtung unterwegs. Als der 54-Jährige mit seinem Fahrzeug an dem Jungen vorbeifuhr, zog dieser nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrrad unvermittelt nach links zur Mitte der Fahrbahn. Der 10-Jährige aus Bad Salzuflen kollidierte mit der Kehrmaschine, wurde auf die Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Nach aktuellen Erkenntnissen befindet sich das Kind inzwischen außer Lebensgefahr. Ein Verkehrsunfall-Team aus Paderborn unterstützte bei der Unfallaufnahme und Sicherung der Spuren. Die Lagesche Straße blieb währenddessen gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

