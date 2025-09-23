PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Korrektur: Zeugen zu Unfall gesucht - 10-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Kehrmaschine schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße kam es am Montagnachmittag (22.09.2025) gegen 16.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus Leopoldshöhe fuhr mit seiner Kehrmaschine plus Anhänger in Richtung Lemgoer Straße. Ein 10-jähriger Radfahrer war zeitgleich auf dem Fahrradstreifen in dieselbe Richtung unterwegs. Als der 54-Jährige mit seinem Fahrzeug an dem Jungen vorbeifuhr, zog dieser nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrrad unvermittelt nach links zur Mitte der Fahrbahn. Der 10-Jährige aus Bad Salzuflen kollidierte mit der Kehrmaschine, wurde auf die Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Nach aktuellen Erkenntnissen befindet sich das Kind inzwischen außer Lebensgefahr. Ein Verkehrsunfall-Team aus Paderborn unterstützte bei der Unfallaufnahme und Sicherung der Spuren. Die Lagesche Straße blieb währenddessen gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:47

    POL-LIP: Lage-Müssen. Geld aus Eis-Automat gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Hörster Straße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (21./22.09.2025) ein Eis-Automat aufgebrochen. Die Diebe entwendeten daraus einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:46

    POL-LIP: Detmold. In Baucontainer eingebrochen.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (19. - 22.09.2025) hebelten Unbekannte Fenster eines Baucontainers auf, der auf dem Grundstück einer Schule in der Hornschen Straße steht. Sie durchwühlten den Container auf der Suche nach Diebesgut. Entwendet wurde Werkzeug und Kleidung. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:46

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug-Diebe unterwegs.

    Lippe (ots) - In der Fritz-Reuter-Straße beschädigten unbekannte Diebe zwischen Freitagabend und Montagmorgen (19. - 22.09.2025) eine Tür an einem geparkten VW Crafter, um in den Wagen zu gelangen und diverses hochwertiges Werkzeug zu stehlen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren