Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. 17-jährige Vermisste wieder da - 17-Jähriger weiterhin vermisst.

Lippe (ots)

Neue Entwicklung zur Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Vermissten aus Bad Salzuflen: Die seit Montag (22.09.2025) vermisste 17-Jährige ist wieder da. Sie kehrte am Dienstagabend (23.09.2025) wohlbehalten selbstständig zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr wird somit zurückgenommen. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und persönliche Daten der Jugendlichen.

Der männliche 17-jährige Vermisste wird weiterhin vermisst. Er wurde am Montag (22.09.2025) gegen 12.45 Uhr zuletzt in der Heldmanstraße in Bad Salzuflen gesehen. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Jugendliche ist ca. 1,86 m groß, kräftig, hat blonde Haare und ist mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Zip-Pullover sowie dunklen Turnschuhen mit rotem Emblem bekleidet. Ein Foto von ihm finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/181165 Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 17-Jährigen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter (05231) 6090 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell