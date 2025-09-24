PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Geldbörse aus Auto gestohlen - Frau mit Hund flüchtet in Bus - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße wurde am Freitagmittag (19.09.2025) gegen 14 Uhr eine Geldbörse aus einem geparkten Auto gestohlen. Eine unbekannte Frau nutzte augenscheinlich ein geöffnetes Fenster am Wagen, um die Geldbörse zu stehlen, während sich der 60-jährige Fahrzeugführer aus Bielefeld in der Apotheke befand. Passanten sprachen den Mann kurz darauf an und berichteten ihm von dem Diebstahl, den sie beobachtet hatten. Es soll sich um eine etwa 30 Jahre alte Frau gehandelt haben, die blond sei, eine normale Statur habe und in Begleitung eines kleinen Hundes war. Nach der Tat stieg sie nach Zeugenangaben in einen Bus und fuhr davon. Die Zeugen des Diebstahls, deren Personalien der Polizei nicht bekannt sind, werden gebeten sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

