Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim
Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.2

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Samstagmittag, gegen 14:15 Uhr, auf der K4170 zwischen Dielheim und Rauenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hatte. Die alleinbeteiligte, 19-jährige VW-Fahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte hierbei mit der Leitplanke und wurde dadurch nach rechts abgewiesen. Der Pkw kam hierdurch ins Schleudern, überschlug sich und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 19-Jährige Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand Totalschaden, er musste mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 20.000EUR geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

