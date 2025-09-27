PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke - PM Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstagmorgen gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim.

Ein 32-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die B44 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er hierbei die Verkehrsbanden links der Fahrbahn und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf geriet er auf den rechten Fahrstreifen, wo er mit einem in gleicher Richtung fahrenden 26-jährigen Pkw-Führer eines Fords kollidierte. Durch die Kollision kamen beide Pkw entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 32-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 26-jährige Ford-Fahrer sowie sein 46-jähriger Mitfahrer wurden ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Nissan 350 Z entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Schaden an dem Ford Transit Custom beträgt ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kurt-Schumacher-Brücke war zur Unfallaufnahme und zum Abtransport der Fahrzeuge bis ca. 13.20 Uhr immer mal wieder gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

