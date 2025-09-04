Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dreieinhalb Stunden genügen den Autodiebe; Spiralladekabel bei Elektroauto demontiert und mehr

Hanau und Main-Kinizig-Kreis (ots)

1. Spiralladekabel bei Elektroauto demontiert und mitgenommen: Zeugen gesucht! - Steinau an der Straße

(dj) Unbekannte machten sich zwischen Dienstagabend, 23.55 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, an einem in der Brüder-Grimm-Straße (120er-Hausnummern) geparkten Kia Soul zu schaffen, demontierten das Spiralladekabel am Elektrofahrzeug und flohen. Um an die Beute zu gelangen überwanden die Täter eine mechanische Sicherung des grauen Fahrzeugs. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Kriminalpolizei, welche unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen ist.

2. Wer hat den blauen Q7 entwendet? - Erlensee / Langendiebach

(spi) Autodiebe waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Biggleswade Straße zugange und entwendeten einen blauen Audi, an dem MKK-Kennzeichenschilder angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, in seiner Hofeinfahrt abgestellt. Als er am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, mit seinem Auto losfahren wollte, musste er den Diebstahl feststellen. Da das Fahrzeug über die sogenannte Keyless-Go Funktion verfügt, fingen die unbekannten Täter das Funksignal des Schlüssels vermutlich ab und verstärkten es. So konnten sie das Fahrzeug wohl beschädigungsfrei öffnen und anschließend davonfahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Dreieinhalb Stunden genügen den Autodieben: Wer kann Hinweise geben? - Gelnhausen

(spi) Wer hat den weißen VW Passat gestohlen? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei und suchen Zeugen, welche Hinweise zu der Tat, die sich Am Bocksborn (20er-Hausnummern) ereignete, geben können. Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen Wagen mit HU-Kennzeichen am Mittwoch, gegen 15 Uhr, am Fahrbahnrand. Als er nach nur dreieinhalb Stunden zurückkehrte, musste er den Diebstahl seines Passats feststellen. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

Zur Vorbeugung von Kfz-Diebstählen rät die Kriminalpolizei:

- Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu Ihrem Fahrzeug zu senden.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind.

Offenbach, 04.09.2025, Pressestelle, David Jesse

