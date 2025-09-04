PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dreieinhalb Stunden genügen den Autodiebe; Spiralladekabel bei Elektroauto demontiert und mehr

Hanau und Main-Kinizig-Kreis (ots)

1. Spiralladekabel bei Elektroauto demontiert und mitgenommen: Zeugen gesucht! - Steinau an der Straße

(dj) Unbekannte machten sich zwischen Dienstagabend, 23.55 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, an einem in der Brüder-Grimm-Straße (120er-Hausnummern) geparkten Kia Soul zu schaffen, demontierten das Spiralladekabel am Elektrofahrzeug und flohen. Um an die Beute zu gelangen überwanden die Täter eine mechanische Sicherung des grauen Fahrzeugs. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Kriminalpolizei, welche unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen ist.

2. Wer hat den blauen Q7 entwendet? - Erlensee / Langendiebach

(spi) Autodiebe waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Biggleswade Straße zugange und entwendeten einen blauen Audi, an dem MKK-Kennzeichenschilder angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, in seiner Hofeinfahrt abgestellt. Als er am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, mit seinem Auto losfahren wollte, musste er den Diebstahl feststellen. Da das Fahrzeug über die sogenannte Keyless-Go Funktion verfügt, fingen die unbekannten Täter das Funksignal des Schlüssels vermutlich ab und verstärkten es. So konnten sie das Fahrzeug wohl beschädigungsfrei öffnen und anschließend davonfahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Dreieinhalb Stunden genügen den Autodieben: Wer kann Hinweise geben? - Gelnhausen

(spi) Wer hat den weißen VW Passat gestohlen? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei und suchen Zeugen, welche Hinweise zu der Tat, die sich Am Bocksborn (20er-Hausnummern) ereignete, geben können. Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen Wagen mit HU-Kennzeichen am Mittwoch, gegen 15 Uhr, am Fahrbahnrand. Als er nach nur dreieinhalb Stunden zurückkehrte, musste er den Diebstahl seines Passats feststellen. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

Zur Vorbeugung von Kfz-Diebstählen rät die Kriminalpolizei:

   - Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder
     in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage 
     oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und 
     belebten Straßen ab.
   - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder 
     Wohnungstür ab.
   - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. 
     So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere 
     Strecken übertragen.
   - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit 
     Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren 
     Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker
     mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu Ihrem 
     Fahrzeug zu senden.
   - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen 
     wirklich geschlossen sind.

Offenbach, 04.09.2025, Pressestelle, David Jesse

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:24

    POL-OF: Vermisste ist wieder da

    Offenbach / Hanau (ots) - (fg) Die seit Montagabend vermisste 18-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer) Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109 Maximilian Edelbluth (me) - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren