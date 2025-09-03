POL-OF: Vermisste ist wieder da

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Unbekannter besprühte Spaziergänger mit Pfefferspray - Offenbach (me) Ein Spaziergänger wurde bereits am Freitag durch einen Unbekannten mit Pfefferspray besprüht. Der Offenbacher war gegen 23.40 Uhr im Bereich des Mainuferparks unterwegs, als ein Maskierter den Mann mit ...

mehr