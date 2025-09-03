Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Außenspiegel abgetreten und geflüchtet; Auto zerkratzt: Die Polizei sucht nach Zeugen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Außenspiegel abgetreten und geflüchtet - Hanau

(me) Männlich, etwa 1,80 Meter groß, schwarze kurze Haare, schwarze Weste, weißer Pullover, schwarze Hose: So lautet die Beschreibung eines Herrn, welcher am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr ein Auto beschädigte. Der Unbekannte war augenscheinlich mit einem weiteren Mann in der Otto-Wels-Straße (einstellige Hausnummern) fußläufig unterwegs. Sein Begleiter trug zu diesem Zeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover. Als die beiden an einem geparkten Hyundai vorbeiliefen, trat der Randalierer gegen dessen linken Außenspiegel. Am schwarzen i30 entstand so ein Schaden von etwa 150 Euro. Im Anschluss daran flüchteten beide Personen in Richtung der Straße "Sandeldamm".

2. Auto zerkratzt: Die Polizei sucht nach Zeugen - Bruchköbel

(me) Zwischen Samstag, 20 Uhr und Montag, 6 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Auto erheblich. Der Mercedes des Gewerbetreibenden stand während der Tatzeit im Udo-Müller-Ring (20er-Hausnummern). Der Übeltäter zerkratzte offenbar in dieser Zeit mehrere Fahrzeugteile der weißen V-Klasse mit einem spitzen Gegenstand und hinterließ so einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation Langenselbold nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Zeugensuche nach Autodiebstahl - Erlensee

(me) Diebe hatten es jüngst auf einen hochwertigen Geländewagen in der Biggleswade Straße (40er-Hausnummern) abgesehen. Sein Besitzer stellte den blauen Audi mit MKK-Kennzeichen am Dienstag, gegen 20.45 Uhr in einem Hof ab. Am Mittwoch, gegen 7 Uhr, konnte der Mann nur noch einen leeren Parkplatz auffinden. Wie die Langfinger den etwa 50.000 Euro wertvollen Q7 mit Keyless Go-Funktion öffnen und damit wegfahren konnten, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei aus Hanau bittet um Hinweise unter der Hotline 06181 100-123.

4. Grauer Mercedes während des Einkaufs beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Gelnhausen

(me) Während die Besitzerin einkaufte, beschädigte ein Unbekannter ihr Auto und flüchtete. Eine 29-Jährige stellte ihren Mercedes am Dienstag in der Frankfurter Straße, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes, ab. In der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 19.05 Uhr fuhr scheinbar jemand gegen die hintere Stoßstange des grauen C 180. An diesem entstand ein Schaden von etwa zweitausend Euro. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Verursacher vom Parkplatz, ohne den Unfall der Polizei zu melden und seine Daten zu hinterlassen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 03.09.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

