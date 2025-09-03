POL-OF: Feuer in Lagerhalle
Heusenstamm (ots)
(lei) Mehrere tausend Euro Sachschaden resultieren aus einem Brand, zu dem Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwochmorgen alarmiert wurden. In einer Lagerhalle in der Philipp-Reis-Straße war gegen 2.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Um in das Gewerbeobjekt zu gelangen, mussten die Brandschützer eine Tür gewaltsam öffnen, ehe sie anschließend dort gelagerte Gegenstände, insbesondere zwei in Brand geratene Autobatterien sowie einen Kühlschrank, zügig löschten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache gilt es noch zu klären; ersten Erkenntnissen zufolge gingen dem Feuer laute Knallgeräusche voraus.
