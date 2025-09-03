Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autobahnpolizei sammelte Inhalt von Dachbox ein: Fahrspuren zeitweise gesperrt

Autobahn 45 / Langenselbold (ots)

(fg) Den gesamten Inhalt seiner Dachbox verlor am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, ein Autofahrer auf der Autobahn 45 im Bereich des Langenselbolder Dreiecks in Richtung Aschaffenburg, weswegen sich eine Streife der Polizeiautobahnstation Südosthessen umgehend auf den Weg machte. Der ursprünglich gemeldete "Müllsack" entpuppte sich schnell als der komplette Inhalt einer Dachbox, die sich aus ungeklärter Ursache geöffnet hatte. Unter anderem die Kleidung verteilten sich auf circa 100 Metern auf zwei Spuren der Autobahn. Das obere Teil der Dachbox wehte zusätzlich auf die Gegenfahrbahn in Richtung Gießen, wo es auf der linken Spur für die Verkehrsteilnehmenden eine Gefahr darstellte.

Eine zweite Streife entfernte erst zunächst die Reste der Plastikverkleidung und half dann den Kolleginnen und Kollegen beim Einsammeln des Reisegepäcks. Der 59-jährige Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis konnte den Inhalt der Dachbox in seinem Fahrzeug nicht mehr unterbringen, weshalb er seinen Sohn anrief. Den geplanten Kroatien-Urlaub musste er zunächst verschieben.

Auf den 59-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird er sich wohl eine neue Dachbox zulegen müssen. Während des Einsammelns der Ladung waren die beiden Fahrspuren in Richtung Aschaffenburg und eine Spur in Richtung Gießen zeitweise gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hinweis: Dieser Meldung sind Bilder des Einsatzes beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

