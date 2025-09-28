Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Rauenberg: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - PM Nr.1

BAB 6 / Rauenberg (ots)

Gegen kurz vor 20.30 Uhr kam es auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die ersten Rettungskräfte sind an der Unfallstelle eingetroffen. Es kommt bereits zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

