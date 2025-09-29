Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-Jährigen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 16-Jährigen aus Ketsch wird hiermit zurückgenommen (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6125977). Der Vermisste konnte am späten Sonntagabend angetroffen werden, die Suchmaßnahmen wurden daher beendet.

Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

