Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-Jährigen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 16-Jährigen aus Ketsch wird hiermit zurückgenommen (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6125977). Der Vermisste konnte am späten Sonntagabend angetroffen werden, die Suchmaßnahmen wurden daher beendet.

Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 28.09.2025 – 20:48

    POL-MA: BAB 6 / Rauenberg: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - PM Nr.1

    BAB 6 / Rauenberg (ots) - Gegen kurz vor 20.30 Uhr kam es auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die ersten Rettungskräfte sind an der Unfallstelle eingetroffen. Es kommt bereits zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 08:55

    POL-MA: BAB6 / Sinsheim-Steinsfurt: Verfolgungsfahrt mit glücklichem Ende

    BAB6 / Sinsheim-Steinsfurt (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden 5-er BMW auf der BAB 6, Höhe Sinsheim, in Fahrtrichtung Heilbronn. Der besagte Pkw konnte wenig später auf der BAB 6 durch eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes ...

    mehr
