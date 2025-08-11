Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem Restaurant an der Castroper Straße

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Am Montagmorgen kam es in einem Restaurant an der Castroper Straße zu einem Brand. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Castroper Straße für über eine Stunde gesperrt werden; auch Busse und Bahnen der Bogestra waren betroffen. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz begann um 09:30 Uhr. Passanten meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Restaurant im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses an der Castroper Straße. Beim Eintreffen des Löschzugs der Innenstadtwache stellten die Einsatzkräfte dichten, schwarzen Rauch sowohl aus dem Eingangsbereich des Restaurants als auch aus einem Anbau auf der Rückseite des Gebäudes fest.

Mehrere Bewohner hatten sich bereits selbstständig auf die Straße gerettet, darunter eine Familie mit einem Kleinkind und einem Säugling. Alle wurden durch einen Notarzt untersucht; der Säugling wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person trafen die Einsatzkräfte bei der Kontrolle des Wohnhauses in einer leicht verrauchten Wohnung an. Auch dieser Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Den Brandherd konnte ein Trupp unter Atemschutz im völlig verrauchten Restaurant schnell lokalisieren und mit einem Strahlrohr ablöschen. Anschließend wurde das gesamte Gebäude mithilfe von Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Da zwischenzeitlich auch zwei Drehleitern zur Erkundung der Wohnungen und des Daches eingesetzt wurden, musste die Oberleitung der Straßenbahn stromlos geschaltet und geerdet werden. Während der gesamten Löschmaßnahmen war die Castroper Straße zwischen der I. Parallelstraße und der Josephinenstraße voll gesperrt.

Um 11:00 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren knapp 40 Einsatzkräfte vor Ort; die Berufsfeuerwehr wurde dabei durch die Löscheinheit Altenbochum der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell