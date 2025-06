Polizei Paderborn

POL-PB: Scheibe an Pkw eingeschlagen - Polizei stellt Tatverdächtigen

Paderborn (ots)

(md) Gegen 04.45 Uhr am Montag, 09. Juni, meldeten Zeugen eine eingeworfene Scheibe an einem Volvo mit Frankfurter Kennzeichen, der am Thüringer Weg in Paderborn geparkt war. Der Tatverdächtige konnte bei der Fahndung im Nahbereich festgenommen werden.

Anwohner des Thüringer Wegs waren durch ein knallendes Geräusch erwacht, hatten an einem Pkw weine eingeschlagenen Scheibe festgestellt und die Polizei alarmiert. Die eingesetzten Kräfte stellten fest, dass jemand die Seitenscheibe des Autos offenbar mit einem Stein eingeschlagen hatte. Die Polizei konnte bei kurzer Nachsuche einen bereits polizeibekannten 16-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. Die Beamten stellten Diebesgut, welches vermutlich aus dem Skoda stammt, sowie Betäubungsmittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell