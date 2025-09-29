Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeuge in Parkhaus durchsucht - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntag öffnete und durchsuchte eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Fahrzeuge der Marken Ford und Citroën. Diese waren im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr in einem Parkhaus der Straße Kurfürsten-Anlage abgestellt.

Bei einem Fahrzeug wurde die verschlossene Abdeckung der Ladefläche aufgebrochen, wodurch ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Aus dem Innenraum wurde, bisherigen Ermittlungen zufolge, jedoch nichts entwendet.

Außerdem wurde bekannt, dass die Türen eines Autos offenstanden, aus welchem alkoholische Getränke im Wert von knapp 150 Euro entwendet wurden. Durch das Öffnen der Beifahrertür wurde ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenssumme beträgt etwa 200 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

