POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto gestreift und abgehauen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin am Samstag in Hockenheim und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Ein 70-jähriger Mann stellte seinen Skoda am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in der Rathausstraße am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der vorderen und hinteren Stoßstange. Inwiefern die Beschädigungen vorne und hinten durch ein und denselben Unfall verursacht wurden, ist Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Hockenheim.

Zeuginnen und Zeugen, die in besagtem Zeitraum in der Hockenheimer Rathausstraße auf einen Verkehrsunfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

