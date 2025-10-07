PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebstahl eines Radladers - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wesel (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 02.10.2025, 17 Uhr bis Montag, den 06.10.2025, 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen Radlader von einer Baustelle an der Isselstraße.

Das Fahrzeug des Herstellers Gunter Grossmann, Modell Loader GG015, in schwarz-gelb war auf der Baustelle verschlossen abgestellt und zuvor für Abrissarbeiten verwendet worden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen und den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 entgegen.

/cd Ref. 251006-0950

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

