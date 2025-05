Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Wohnungsraub - Tatverdächtige gaben sich als Pizzaboten aus

Osnabrück (ots)

In den späten Abendstunden des vergangenen Samstags ist ein älterer Mann in seiner Wohnung in der Hammarskjöldstraße Opfer eines schweren Raubes geworden. Gegen 22:25 Uhr klingelte ein bislang Unbekannter an der Wohnungstür des Osnabrückers und gab sich als Pizzalieferant aus. In seiner Hand trug der Mann einen Pizzakarton.

Als der Senior die Tür öffnete, wurde er unvermittelt körperlich angegriffen: Der Mann brachte ihn zu Boden und fixierte ihn. In diesem Moment betraten zwei weitere Tatverdächtige die Wohnung. Im Innern entwendeten sie schließlich mehrere persönliche Gegenstände.

Ein weiterer Hausbewohner wurde auf die Situation aufmerksam und näherte sich der Wohnung. Daraufhin bedrohte einer der Tatverdächtigen ihn mit einem Messer. Anschließend flüchteten alle drei Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Polizei Osnabrück bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Ein Tatverdächtiger wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt - ca. 175 cm groß - kräftige Statur - dunkler Schnäuzer - dunkle Kleidung (Kapuzenpulli)

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen (insbesondere in Bezug auf den Pizzakarton) gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder -2215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell