POL-WES: Hamminkeln - Sattelzugmaschine kommt von der Straße ab und kollidiert mit Baum

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag, den 07.10.2025 gegen 06:30 Uhr, ereignete sich in Brünen ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde.

Der Führer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger befuhr den Alten Rheder Weg aus Richtung Brünen kommend in Fahrtrichtung Rhede. Kurz vor der Einmündung Pollsche Heide kam das Gespann von der Fahrbahn ab und kollidierte im Bereich des Seitenstreifens mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und ist zur weiteren Behandlung in ein Weseler Krankenhaus gebracht worden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung von Zugmaschine und Sattelauflieger wurde der Alte Rheder Weg zwischen Borkener Straße und Weseler Straße bis 14:00 Uhr voll gesperrt.

Es kam durch die Straßensperrung zu Verkehrsstörungen.

