Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in Karlsruhe ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer mit einer Straßenbahn kollidierte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 13-Jährige gegen 15:55 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Haid-und-Neu-Straße in Richtung Ostring. Auf Höhe des Ostrings überquerte er einen Fußgänger-Bahnübergang und übersah hierbei offenbar eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie 4. Ein Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der Straßenbahn konnte trotz einer Gefahrenbremsung nicht verhindert werden, sodass der Fahrradfahrer erfasst wurde und in Richtung Umlaufsperren abprallte. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Zweiradfahrer mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge blieben die Fahrgäste der Straßenbahn und der Bahnfahrer unverletzt.

Die Haid-und-Neu-Straße war stadteinwärts für rund 45 Minuten komplett gesperrt, auch im Bahnverkehr kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Der Gesamtschaden der beiden beteiligten Fahrzeuge beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca 6.000 Euro.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

