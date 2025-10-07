PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - 15-Jähriger aus Stutensee vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit dem 11.09.2025 ist der 15-jährige Damien R. aus Stutensee vermisst. Im Rahmen einer Freizeitveranstaltung kam er nicht wie vereinbart zurück an seine Wohnanschrift im Schloss Stutensee zurück.

Der Vermisste ist mit Beschluss des Amtsgericht Karlsruhe in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee geschlossen untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste ist ca. 175 cm groß und weist eine hagere Statur auf. Er trägt kurzes, hellbraunes lockiges Haar und hat grau-blaue Augen.

Ein Foto des Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stutensee-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

  • 07.10.2025 – 12:20

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B36

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 36 ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 08:50 Uhr in Richtung Neureut, als er an der Kreuzung zur Anweilerstraße aus bislang unklarer Ursache mit einem in Richtung Landauer Straße querenden ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:41

    POL-KA: (KA) Pfinztal - 37-Jähriger setzt Fahrzeug in Brand

    Karlsruhe (ots) - Ein 37-Jähriger soll am Montagabend in Pfinztal-Berghausen ein Auto in Brand gesetzt haben, nachdem es zuvor wohl Unstimmigkeiten mit dem neuen Partner seiner Ex-Freundin gab Nach aktuellen Erkenntnissen stand der spätere Beschuldigte gegen 22:20 Uhr vor der Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Georgstraße und wollte offenbar ...

    mehr
