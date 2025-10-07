Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B36

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 36 ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 08:50 Uhr in Richtung Neureut, als er an der Kreuzung zur Anweilerstraße aus bislang unklarer Ursache mit einem in Richtung Landauer Straße querenden Linien-Bus kollidierte. Der Bus wurde daraufhin nach links über eine Verkehrsinsel abgewiesen und prallte gegen einen Ampelmast, der auf einen an der Kreuzung wartenden Toyota kippte. Anschließend geriet der Bus in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ebenfalls wartenden Audi.

Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Insassen des Busses im Alter von 48 und 75 Jahren, sowie der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen dauerten bis etwa 11:20 Uhr an und führten zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

