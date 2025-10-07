PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B36

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 36 ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 08:50 Uhr in Richtung Neureut, als er an der Kreuzung zur Anweilerstraße aus bislang unklarer Ursache mit einem in Richtung Landauer Straße querenden Linien-Bus kollidierte. Der Bus wurde daraufhin nach links über eine Verkehrsinsel abgewiesen und prallte gegen einen Ampelmast, der auf einen an der Kreuzung wartenden Toyota kippte. Anschließend geriet der Bus in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ebenfalls wartenden Audi.

Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Insassen des Busses im Alter von 48 und 75 Jahren, sowie der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen dauerten bis etwa 11:20 Uhr an und führten zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 10:41

    POL-KA: (KA) Pfinztal - 37-Jähriger setzt Fahrzeug in Brand

    Karlsruhe (ots) - Ein 37-Jähriger soll am Montagabend in Pfinztal-Berghausen ein Auto in Brand gesetzt haben, nachdem es zuvor wohl Unstimmigkeiten mit dem neuen Partner seiner Ex-Freundin gab Nach aktuellen Erkenntnissen stand der spätere Beschuldigte gegen 22:20 Uhr vor der Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Georgstraße und wollte offenbar ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 16:27

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verfolgungsfahrt

    Karlsruhe (ots) - Ein 26-jähriger BMW-Fahrer fuhr in der Nacht auf Sonntag mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und flüchtete anschließend vor einer Polizeistreife. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 02:30 Uhr mit seinem BMW in der Innenstadt unterwegs, als ihn ein Zeuge beobachtete, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren