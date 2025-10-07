PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: Motorradfahrer schwer verletzt - 2510022

Monheim am Rhein (ots)

Am Montag, 6. Oktober 2025, kam es in Monheim am Rhein zum Alleinunfall eines Motorradfahrers, der die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19 Uhr befuhr der Monheimer mit seiner Kawasaki Z 900 die Baumberger Chaussee in Richtung Opladener Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Niederstraße" verlor er vermutlich wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.

Der Fahrer der Kawasaki wurde dabei schwer verletzt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an der Maschine, die abgeschleppt wurde.

