POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510020

Erkrath / Haan / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Erkrath zwischen 10:15 Uhr und 11:05 Uhr einen grauen Skoda Octavia am linken vorderen Kotflügel. Der Sachschaden an dem auf einem Supermarktparkplatz am Hochdahler Markt in Höhe der Hausnummer 17 geparkten Skoda liegt nach ersten Schätzungen bei circa 500 Euro. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Donnerstag, 2. Oktober 2025, kam es in Haan-Gruiten zur Verkehrsunfallflucht einer Pedelecfahrerin, bei der eine an einer Bushaltestelle wartende 15-Jährige leicht verletzt wurde. Die Pedelecfahrerin fuhr gegen 16 Uhr auf dem Gehweg der Pastor-Vömel-Straße, kollidierte dabei mit der Schülerin und entfernte sich anschließend.

Zeugen beschreiben die Unbekannte wie folgt:

- helle Haare sowie helle Augen - Brille - trug Kopfhörer und eventuell einen Helm

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Sonntag, 28. September 2025, 21 Uhr, und Mittwoch, 1. Oktober 2025, 8:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Verursacherin oder ein Verursacher in Monheim am Rhein ein Außenkabel, das von einem Restaurant in der Turmstraße zur Außenterasse verlief. Möglicherweise durchtrennte ein Lieferfahrzeug das über den Fahrweg verlaufende Kabel und riss dabei eine Stange, die das Kabel hielt, sowie eine Steckdose aus der Verankerung. Durch die unterbrochene Stromversorgung entstand an verdorbener Kühlware ein geschätzter Schaden von circa 700 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ebenfalls in Monheim am Rhein kam es zwischen Donnerstag, 2. Oktober 2025, 17 Uhr und Samstag, 4. Oktober 2025, 9 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer BMW der 3er-Reihe am vorderen, rechten Stoßfänger beschädigt wurde. Der Schaden an dem an der Haydnstraße in Höhe der Hausnummer 25 geparkten Auto liegt bei geschätzten 400 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu bemühen.

Zwischen Sonntag, 5. Oktober 2025, 23:30 Uhr, und Montag, 6. Oktober 2025, 3 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen Volvo V40 an der Fahrertür. Der schwarze Volvo war im Einmündungsbereich Ecolab-Allee / An der Spielbank abgestellt. Der Schaden wird vorläufig auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

