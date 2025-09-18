Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Waltroper Straße in Lünen-Brambauer - Flüchtiger Kradfahrer kollidiert mit 10-jährigem Jungen und verletzt ihn schwer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0802

Am Dienstagabend (16. September) kam es gegen 20:30 Uhr auf der Waltroper Straße 44 in Lünen-Brambauer zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Kradfahrer die Waltroper Straße in Fahrtrichtung Norden mit hoher Geschwindigkeit. Zeitgleich lief ein Junge an der dortigen Mittelinsel trotz roter Ampel über die Straße. Der Kradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Kind, beide stürzten zu Boden. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Kradfahrer erkundigte sich noch bei dem Jungen, ob alles in Ordnung sei, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Polizei oder den Rettungsdienst zu informieren.

Zeugen beschrieben den Kradfahrer als 30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß, groß und sportlich mit grauem Bart. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Helm.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Kradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Lünen unter Tel. 0231/132-3121 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell