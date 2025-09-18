Polizei Dortmund

POL-DO: 40-Jähriger verursacht unter Drogen- und Alkoholeinfluss Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen und flüchtet - Polizei Dortmund fasst ihn

Dortmund (ots)

Vermutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss kollidierte ein 40-Jähriger auf der Münsterstraße in Lünen am gestrigen Abend (17. September), gegen 20:20 Uhr mit sechs Fahrzeugen und einem Verkehrszeichen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte der 40-jährige Lüner mit seinem hochmotorisierten Mercedes auf der Münsterstraße zunächst mit einem Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er in die Steinstraße, kam dort mehrfach von der Fahrbahn ab und streifte dabei mehrere, geparkte Fahrzeuge. Durch das wiederholte Abkommen von der Fahrbahn beschädigte er zudem eine Grünfläche.

Im Anschluss stellte der Lüner das Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es zivilen Beamten den Fahrer im Bereich der Bergkampstraße zu stellen.

Nach freiwillig durchgeführten Alkohol- und Drogenvortets ergaben sich zudem Hinweise auf einen berauschten Zustand des Lüners, sodass diesem durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ferner wurde das Fahrzeug und der Führerschein des Fahrers, den er erst zur Probe hatte, sichergestellt.

Den Lüner erwarten nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

Das Führen von Kraftfahrzeugen unter Drogen- und Alkoholeinfluss gehört zu den Hauptunfallursachen. Geschwindigkeiten und Entfernungen können nicht mehr richtig eingeschätzt werden und die eigene Reaktionsfähigkeit ist eingeschränkt. Aus diesem Grund weist die Polizei eindringlich darauf hin, sich nicht alkoholisiert und/oder dem Einfluss von Betäubungsmitteln ans Steuer zu setzen und loszufahren.

Sie gefährden ihr eigenes und das Leben Anderer! Benutzen Sie in diesem Fall öffentliche Verkehrsmittel oder lassen Sie sich abholen!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell