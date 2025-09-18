Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Münsterstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0800

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (16. September 2025) sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Ein 81-Jähriger stürzte mit seinem Motorroller und wurde leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Dortmunder um 10:15 Uhr mit seinem Roller auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Norden. Plötzlich wechselte der Fahrer oder die Fahrerin eines gelben Autos vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Der 81-Jährige musste stark abbremsen und stürzte. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zum flüchtigen Auto kann lediglich gesagt werden, dass es sich um ein gelbes Fahrzeug handelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Nord zu melden, Tel.: 0231/132-2321.

