Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Nette

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0796

Am Sonntagabend (14. September) brannte ein Keller in der Straße "Mergelkuhle" in Dortmund-Nette. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen brannte gegen 18 Uhr der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mergelkuhle. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Polizei Dortmund ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen in der Straße "Mergelkuhle" gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

