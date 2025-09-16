PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung - Wer erkennt den Täter?

Dortmund (ots)

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund jetzt mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Täter.

Der Mann steht im Verdacht, am 20. Juni 2025 gegen 16:15 Uhr, einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Sachverhalt hat sich auf dem Kundenparkplatz des "Action" Supermarktes in Dortmund Scharnhorst ereignet.

Hier geht es zu den Lichtbildern im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/180495

Wer erkennt die Tatverdächtige? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

