Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt auf der Münsterstraße - Ergänzung zum Zeugenaufruf

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie berichtet, kam es am Abend des 29.08. zu einem versuchten Tötungsdelikt auf der Münsterstraße: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6107131

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass insgesamt sechs Personen an der Tat beteiligt waren. Diese sollen 20 bis 30 Jahre alt sein. Fünf Täter waren dunkel gekleidet, der Sechste trug ein rotes T-Shirt.

Einer der Täter flüchtete nach der Tat mit einem auffälligen Elektro-Laufrad für Erwachsene.

Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung beantwortet ausschließlich Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/92626123.

