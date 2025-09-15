Polizei Dortmund

POL-DO: Mann in Wickede mit Messer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dortmund (ots)

In der Nacht zum Sonntag (14.09.) wurde ein Mann im Dortmunder Stadtteil Wickede nach einem Streit mit einem Messer leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen drei Uhr befand sich zwei Dortmunder (32 und 28) auf dem Wickeder Hellweg. Auf Höhe der Hausnummer 105 bemerkten die Männer zwei Jugendliche. Einer der beiden beabsichtigte, gegen eine Hauswand zu urinieren. Der 28-Jährige forderte ihn lautstark auf, dies zu unterlassen.

Die beiden Jugendlichen reagierten daraufhin aggressiv und gingen auf die Männer zu. Einer der beiden versuchte, den 32-Jährigen mit der Faust zu schlagen. Dieser konnte dem Schlag zunächst ausweichen und den Täter zurückdrängen. Als der Dortmunder anschließend die Straßenseite wechseln wollte, verletzte ihn der zweite Täter mit einem Messer. Anschließend flüchtete das Duo.

Der 32-Jährige erlitt eine Stichwunde im Bereich der Schulter sowie Schnittwunden am Unterarm. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus ambulant behandelt, Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten kurz darauf einen der Jugendlichen antreffen. Bei ihm handelt es sich um einen 16-jährigen Dortmunder. Dieser soll versucht haben, den 32-Jährigen mit dem Faustschlag zu verletzen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 16-Jährige an seine Mutter übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung.

Der Täter, der den Dortmunder mit dem Messer verletzte, konnte bislang nicht identifiziert werden. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- 17 bis 18 Jahre alt - Lange, schwarze Haare, die zum Zopf gebunden waren - Leichter Oberlippenbart - Trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell