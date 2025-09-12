Polizei Dortmund

POL-DO: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Ampelmast

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0787

Ein Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle führte am gestrigen Tag (11.September) zu einem Verkehrsunfall in Dortmund. Ein 36-jähriger Dortmunder missachtete die Anhaltesignale der Polizei, verlor bei der anschließenden Verfolgungsfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Ampel und einer Laterne. Er konnte kurz darauf festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr, als die Polizei Dortmund im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes eine Kontrolle an der Walther-Kohlmann-Straße durchführte. Ein grauer Ford Focus sollte angehalten und kontrolliert werden, doch der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Beamten und raste mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Verfolgung auf.

Auf der Altenderner Straße verlor der Flüchtige, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Ampelmast und anschließend mit einer Straßenlaterne.

Nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Flucht zunächst zu Fuß fort, vergeblich. Die Beamten nahmen den Fahrer nach kurzer Verfolgung im Nahbereich fest. Durch den Unfall zog sich der 36-jährige Dortmunder leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand sonst verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

