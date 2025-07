POL-COE: Ascheberg-Herbern, Südstraße PKW gerät von der Fahrbahn und kollidiert mit Hauswand

Coesfeld (ots) - In Weddern sind Unbekannte in eine Werkstatt eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag (24.07.25) und 7 Uhr am Freitag (25.07.25) brachen sie ein Fenster auf. Außerdem beschädigten die Täter mit einem Gabelstapler ein Tor. Angaben über Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr