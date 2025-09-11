Polizei Dortmund

POL-DO: Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizei und fährt gegen eine Ampel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0786

Beamten des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Dortmund fiel am heutigen Nachmittag (11. September 2025), um 13:46 Uhr, auf der Walter-Kohlmann-Straße ein Pkw auf mit einer Flasche Bier in der Mittelkonsole. Der Fahrer (männlich, 36 Jahre, Dortmunder) reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen der Streifenwagenbesatzung. Schließlich beschleunigte er stark und versuchte vor der Polizei zu fliehen. Hierbei gefährdete er auch andere Verkehrsteilnehmer. Seine Flucht währte jedoch nur kurz. Im Kreuzungsbereich Altenderner Straße verunfallte er mit einer Ampel und einer Laterne. Sogar dann versuchte er noch zu Fuß zu fliehen, konnte jedoch umgehend durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Durch den Zusammenstoß mit der Ampel verletzte er sich leicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm auch noch eine Blutprobe zur Feststellung seiner Alkoholkonzentration im Blut entnommen wurde. Andere Verkehrsteilnehmer oder Polizeibeamtinnen und -beamte kamen durch den Vorfall nicht zu schaden.

Der Führerschein und das Auto des 36-Jährigen wurden beschlagnahmt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.

