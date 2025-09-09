Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Busunfall in Labbeck

Sonsbeck (ots)

Dienstag, 09.09.2025, 13:53 Uhr, Einsatz 076/2025 - Zu einem Alleinunfall mit einem Schulbus musste die Feuerwehr Sonsbeck am Dienstagmittag ausrücken. Insgesamt sieben Kinder bzw. Jugendliche wurden verletzt.

Im Bereich der Kreuzung Uedemer Straße/Marienbaumer Straße war ein im Schülerverkehr eingesetzter Bus seitlich mit einem Baum kollidiert. Die gesamte Feuerwehr Sonsbeck sowie mehrere Einheiten des Rettungsdienstes aus den Kreisen Wesel und Kleve und die Polizei wurden mit dem Meldebild "H4 Busunfall Y" alarmiert. Ebenso fuhren der Einsatzleitwagen ELW2 des Kreises Wesel und der Kreisbrandmeister die Einsatzstelle an.

In dem verunfallten Bus befanden sich neben dem Fahrer 38 Kinder und Jugendliche. Eine erste Sichtung ergab vier leichtverletzte Kinder der Kategorie "grün". Diese wurden vom Rettungsdienst behandelt. Die übrigen betroffenen Kinder wurden zunächst in einen bereitgestellten Ersatzbus untergebracht und dort von einem Notarzt einer zweiten Sichtung unterzogen.

Hierbei wurden drei weitere Verletzte festgestellt. Insgesamt wurden somit sechs Verletzte der Kategorie "Grün" und eine verletzte Person der Kategorie "Gelb" vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser der Region transportiert. Der Fahrer des Busses blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Sonsbeck unterstützte den Rettungsdienst u. a. bei der Erfassung und Kennzeichnung der Verletzten mit Patientenanhängekarten, sperrte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Der Baum war nicht mehr standsicher und wurde vom Straßenbaulastträger Straßen.NRW gefällt.

Die unverletzt gebliebenen Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt bzw. vom Ersatzbus an ihr Ziel-Haltestellen transportiert.

Der Einsatz von etwa 40 Einsatzkräften der Feuerwehr Sonsbeck war gegen 15:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell