FW Sonsbeck: Gemeldeter PKW-Brand nach Verkehrsunfall

Sonsbeck (ots)

Donnerstag, 04.09.2025, 13:09 Uhr, Einsatz 072/2025 - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmittag eine Person schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der gemeldete Brand des verunfallten PKW bestätigte sich nicht.

Auf der Weseler Straße war ein mit einer Person besetzter PKW frontal mit einem Straßenbaum kollidiert. Die Einheit Sonsbeck wurde mit dem Meldebild B2 PKW-Brand Y und dem Hinweis, dass ich der verletzte Fahrer nicht mehr im Fahrzeug befinde, alarmiert, da am Unfallfahrzeug eine Rauchentwicklung beobachtet worden war.

An der Einsatzstelle wurde kein Brand des Fahrzeuges festgestellt. Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Verletztenversorgung. Der nachgeforderte Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg landete an der Unfallstelle.

Nachdem der Rettungshubschrauber mit Patienten an Bord wieder gestartet war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Feuerwehr rückte ein. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte der Einheit Sonsbeck für ca. anderthalb Stunden sowie der Rettungsdienst aus Xanten, der Christoph 9 und die Polizei.

