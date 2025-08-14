Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Einsatzgeschehen am 13.08. und 14.08.

Sonsbeck (ots)

Mittwoch 13.08. und Donnerstag 14.08., Einsätze 065-067/2025 - Zu drei Einsätzen wurde die Einheit Sonsbeck im Verlauf von Mittwoch und Donnerstag gerufen.

Am Mittwoch um 08:30 Uhr erfolgte die Alarmierung auf die Autobahn A57 in Fahrtrichtung Krefeld mit dem Stichwort "CBRN2 Auslaufende Betriebsmittel". Hier war es beim Spurwechsel in Höhe der Auffahrt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst gesichtet, eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, hierzu mussten der Beschleunigungsstreifen und die rechte Fahrbahn gesperrt werden. Außerdem wurden auslaufende Betriebsmittel auf einer Länge von 50 Metern abgestreut und die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt. Der Einsatz von 11 Einsatzkräften war nach anderthalb Stunden beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei übergeben.

Am frühen Donnerstagmorgen um 03:38 Uhr wurde die Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort "H2 Person in Wohnung Y" zur Wallstraße gerufen. Hier musste dem Rettungsdienst im Rahmen einer Notfalltüröffnung Zugang zu einer hilfsbedürftigen Person in einer Wohnung verschafft werden. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. Nach der medizinischen Versorgung unterstütze die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport der Patientin vom 2. Obergeschoss durch das Treppenhaus zum Rettungswagen. Sieben Einsatzkräfte waren für eine Stunde im Einsatz.

Am Donnerstagnachmittag um 14:26 Uhr wurde wiederum die Einheit Sonsbeck zur Absicherung einer Einsatzstelle des Rettungsdienstes auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert. Beim Ausrücken wurde seitens der Leitstelle des Kreises Wesel mitgeteilt, dass sich die Einsatzstelle auf dem Rastplatz Hamb befindet und ein Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich sei. Acht Einsatzkräfte konnten daher nach wenigen Minuten abbrechen.

