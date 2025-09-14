Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten an der Kreuzung Emscherallee und Königsheide

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0788

Am Freitagabend (12. September) kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Emscherallee / Königsheide in Dortmund-Mengede. Es waren mehrere Autos beteiligt und nicht mehr fahrbereit.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 36-Jähriger aus Lünen, mit seinem Seat Ibiza, die Straße Königsheide in östliche Richtung und beabsichtigte nach links auf die Emscherallee abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 28-Jährigen aus Castrop. Durch die Wucht der Kollision wurde sie gegen die Autos eines 47-Jährigen und eines 36-Jährigen (beide aus Herne) geschleudert, die zu diesem Zeitpunkt vor der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Emscherallee, in Fahrtrichtung Süden, standen. Außerdem schleuderte das Auto gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses.

Der Unfallbeteiligte Lüner und der 47-Jährige aus Herne wurden leicht verletzt. Eine Erstversorgung im Rettungswagen war jedoch zunächst ausreichen. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 8.500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme von 18:50 bis 21:05 Uhr kam es zu leichten Verkehrsstörungen.

